Оприлюднено перелік номерів телефонів, з яких українцям поширюють фейки: список
В РНБО опублікували список номерів телефонів, якими користується ворог. З них українцям телефонують з метою поширення дезінформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає! Наводимо перелік номерів телефонів українських операторів, з яких телефонують українцям та поширюють дезінформацію", - йдеться в повідомленні.
Українців закликали бути обачними.
"Ким би не представились російські та проросійські диверсанти, довіряти їм не можна", - попередили в РНБО.
Нагадаємо, через соціальні мережі ворог поширює неправдиву інформацію. Для українців опублікували список офіційних державних джерел, де брати перевірені дані.
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