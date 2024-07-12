Не без обмовок. Що сказав Байден на прес-конференції про Україну та вибори в США

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Байден відкрив прес-конференцію словами про НАТО та безпеку України, перейшов до обговорення інфляції та безпеки кордонів у США, а також переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Після чого він почав відповідати на запитання.

Про здоров'я, вибори в США і Трампа

Перше з них стосувалося зменшення підтримки Байдена серед демократів. Зокрема він відповів на запитання щодо глави Об’єднаної профспілки автопрацівників, який піддає сумніву його здатність виграти, сказавши: "UAW тільки що підтримала мене, але продовжуйте". (Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк звернув увагу, що підтримка UAW була понад п'ять місяців тому. Тому неясно, чи Байден мав на увазі іншу профспілкову організацію, AFL-CIO, яка цього тижня поновила підтримку його).

Байден зокрема відкинув заклики до нього відмовитися від участі у виборах, попередивши, що "на кону стоїть дуже багато".

"Я пройшов три серйозні й інтенсивні неврологічні обстеження ще в лютому. Вони кажуть, що я в хорошій формі. Якщо хтось із моїх лікарів вважає, що я повинен пройти неврологічне обстеження ще раз, я це зроблю", - заявив Байден.

Старіння "додає мудрості", зазначив американський президент, якому наразі 81 рік. Він наголосив, що "міг би впоратися зі стресом", пов'язаним з перебування на посаді ще на один термін.

Він також сказав, що якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться в Білий дім на другий термін, "американська демократія опиниться під загрозою".

"Я беру участь у президентських перегонах не заради своєї спадщини, а щоб завершити розпочату справу. Все стане набагато кращим, якщо мене переоберуть", - стверджує Байден.

Він також говорив про успіхи своєї адміністрації та досягнення у зовнішній та внутрішній політиці та дорікав Трампу.

"Я переміг його одного разу і маю намір перемогти його знову", - заявив Байден.

Обмовки про Зеленського і Гарріс

Також Байден був змушений виправдовуватися за свою обмовку, коли перед своєю пресконференцією він випадково назвав президента України Володимира Зеленського Путіним. Але знову припуститися помилки. Ось як це було перший раз:

"Тепер я хочу передати слово президенту України, який такий же відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.

Однак він одразу зрозумів, що обмовився і виправився, зазначивши, що "Зеленський переможе Путіна".

"Президент Путін... Він (Володимир Зеленський - ред.) повинен перемогти президента Путіна. Президент Зеленський. Я настільки зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, що постійно думаю про це", - додав Байден.

Згодом, пояснюючи свою помилку, президент США вкотре сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

"Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю прес-конференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського", - додав Байден.

На цьому його обмовки не завершилися. Він, зокрема, сплутав прізвище Гарріс, назвавши її Трампом. Так, відповідаючи на запитання про те, чи готова віце-президент Камала Гарріс у разі необхідності змінити його в якості кандидата, Байден сказав: "Я б не вибрав віце-президента Трампа, якщо б не вважав, що вона має достатню кваліфікацію бути президентом".

Про Росію і Путіна

Під час прес-конференції Байден пообіцяв зберігати жорстку лінію щодо російського диктатора Володимира Путіна.

"Одне можна сказати точно - якщо ми дозволимо Росії досягти успіху в Україні, вони не зупиняться на Україні. Я рекомендую, прочитайте промову Путіна після їхнього вторгнення в Україну, про що це все було. Прочитайте, яка його мета", - каже Байден.

Американський президент заявив, що не бачить сенсу зараз вести переговори з Путіним.

"Я не готовий говорити з Путіним, бо він не готовий змінювати свою поведінку", акцентував Байден, додавши, що "у Путіна є проблема", бо він не може похвалитися військовими успіхами.

"У цій війні, яку він нібито "виграв", Росія раніше мала 17,3% захопленої території України, а зараз це 17,4% території", - зауважив Байден.

Він підкреслив, що Росія завдала "жахливих збитків" Україні, спричинивши загибель людей, але і сама втратила понад 350 тисяч військових - убитими та пораненими. Також він додав, що більше мільйона людей, особливо молодь з технічними навичками, виїхали з Росії, тому що не бачить там майбутнього. Тому, як вважає Байден, "Росію потрібно стримувати заради безпеки Заходу, бо вона має імперіалістичні плани далеко поза кордонами України".

Про підтримку України та дозвіл бити по території РФ

Американський лідер вкотре підтвердив свої наміри продовжувати політику США щодо глобального лідерства у питанні підтримки України та посилення НАТО. Він наголосив, що зусилля союзників "об'єднані", і вони не дозволять Росії перемогти Україну.

"Я не полишу Україну. Я збережу НАТО сильним (Альянсом - ред.). Це саме те, що ми зробили, і це саме те, що ми продовжимо робити", - сказав Байден.

Також він відповів на питання про те, чи піде назустріч проханням президента України щодо дозволу використання американської далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах вглиб Росії. Байден каже, що "військові США не бачать доцільності в цьому".

"Ми дозволили Зеленському використовувати американську зброю в наближених прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми його обмежувати? Наприклад, якби Зеленський, а такого нема, мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", - пояснив позицію Байден.

За його словами, Штати надали Україні більше можливостей для ударів на далеку відстань, а також більше захисних можливостей.

"Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно", - акцентував Байден.

Про війну між Ізраїлем і ХАМАС

Президент США заявив, що війна між Ізраїлем і Сектором Газа "має закінчитися зараз", і "Ізраїль не повинен окупувати анклав після війни". За його словами, рамки припинення вогню були узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС, але "все ще є прогалини, які необхідно закрити".

"Це складні, комплексні питання. Все ще є прогалини, які потрібно закрити. Ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна. Я сповнений рішучості завершити цю угоду і покласти край цій війні, яка повинна закінчитися зараз", - сказав Байден та додав, що відправив свою команду в регіон, аби узгодити деталі.



