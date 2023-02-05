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Обміняти старі лампочки можна через "Дію": як подати заявку

Фото: подати заявку на обмін лапочок можна через "Дію" (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Українці можуть подати заявку про обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи через "Дію". Після чого їх можна отримати їх в одному з відділень "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Як подати заявку: покрокова інструкція

  • авторизуйтеся в "Дії" зручним способом,
  • натисніть у меню "Послуги" та виберіть послугу "Обмін лампочок",
  • укажіть: контактний номер телефону, відділення "Укрпошти", в якому хочете забрати лампочки, тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати (наприклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27),
  • після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні "Укрпошти" 5 днів.

Скільки ламп можна обміняти

Загалом кожен українець від 18 років може обміняти по 5 старих ламп розжарювання на нові світлодіодні лампи.

За підрахунками фахівців, якщо обміняти заплановану кількість ламп, то вдасться знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Відомо, що в межах програми Європейський Союз вже профінансував 30 млн енергоощадних LED-ламп для України, ще 5 млн надасть уряд Франції. Перша партія вже готова до обміну у відділеннях "Укрпошти".

Подати заявку можна й в інший спосіб

У Мінцифри пояснюють, якщо немає можливості замовити обмін через "Дію", можна прийти у відділення "Укрпошти" і там отримати лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи.

Так, перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також - до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що в Україні з цього року стартував безкоштовний обмін ламп розжарювання на нові економні LED-лампочки. Загалом у такий спосіб планується обміняти 50 млн лампочок.

Також РБК-Україна пояснювало, чим відрізняються світлодіодні лампи від інших ламп.

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