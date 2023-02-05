Обменять старые лампочки можно через "Дію": как подать заявку

Украинцы могут подать заявку об обмене старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы через "Дію". После чего их можно получить в одном из отделений "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
В общем, каждый украинец от 18 лет может обменять по 5 старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы.
По подсчетам специалистов, если обменять запланированное количество ламп, удастся снизить потребление электроэнергии на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет значительно сократить дефицит электроэнергии в системе.
Известно, что в рамках программы Европейский Союз уже профинансировал 30 млн энергосберегающих LED-ламп для Украины, еще 5 млн предоставит правительство Франции. Первая партия уже готова к обмену в отделениях "Укрпочты".
В Минцифре объясняют, если нет возможности заказать обмен через "Дію", то можно прийти в отделение "Укрпочты" и получить лампочки. Для этого нужно с собой взять паспорт, налоговый номер и лампы.
Так, первые партии ламп поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя). А также - в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны поступить в другие населенные пункты Украины.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине с этого года стартовал бесплатный обмен ламп накаливания на новые экономичные LED-лампочки. В общем, таким образом планируется обменять 50 млн лампочек.
Также РБК-Украина объясняло, чем отличаются светодиодные лампы от других ламп.
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