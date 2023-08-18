Обміняти старі лампи в "Дії" тепер можуть ОСББ і соціальні установи: як подати заяву

Тепер послуга обміну старих лампи розжарювання на енергоощадні доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".
"Ще більше установ зможуть обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні. Тепер послуга доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо", - йдеться в повідомленні.
Як подати заяву
Після цього з вами зв’яжуться з "Укрпошти" за вказаним номером телефону та повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.
Як зазначається, українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 млн старих ламп.
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
11 серпня Кабінет міністрів розширив програму обміну ламп.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.