Обміняти старі лампи в "Дії" тепер можуть ОСББ і соціальні установи: як подати заяву

"Ще більше установ зможуть обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні. Тепер послуга доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо", - йдеться в повідомленні.

Як подати заяву

Авторизуйтесь на порталі "Дія" з КЕПом (електронним підписом) юрособи. Перейдіть у розділ "Послуги". Виберіть "Обмін лампочок" та почніть заповнення запиту на потребу. Вкажіть площу в калькуляторі та виберіть необхідну кількість і тип ламп у межах ліміту. Перевірте та підтвердьте дані. Підпишіть КЕПом.

Після цього з вами зв’яжуться з "Укрпошти" за вказаним номером телефону та повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.

Як зазначається, українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 млн старих ламп.

Програма обміну ламп

Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

11 серпня Кабінет міністрів розширив програму обміну ламп.