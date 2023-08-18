Обменять старые лампы в "Дії" теперь могут ОСМД и социальные учреждения: как подать заявление

"Еще больше учреждений смогут обменять старые лампы накаливания на энергосберегающие. Теперь услуга доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций", - говорится в сообщении.

Как подать заявление

Авторизируйтесь на портале "Дія" с КЭПом (электронной подписью) юрлица. Выделите раздел "Услуги". Выберите пункт "Обмен лампочек" и начните заполнение запроса. Укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита. Проверьте и подтвердите данные. Подпишите Кэпом.

После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.

Как отмечается, украинцы через портал "Действие" уже обменяли более 20 млн. старых ламп.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

11 августа Кабинет министров расширил программу обмена ламп.