"Обміняли ядерну зброю на війну". Зеленський згадав розмову з Трампом про Будапештський меморандум

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація змусили Україну відмовитись від ядерної зброї. Будапештський меморандум був не логічним рішенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для газети Il Foglio.
Під час інтерв'ю Зеленський пригадав розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка стосувалась Будапештського меморандуму. А також про зустріч у нормандському форматі, яка відбулась у 2019 році.
Зокрема, Зеленський нагадав, що російський диктатор Володимир Путін не дотримується свого слова.
"Путін дає слово, а потім його не тримає. Ми говорили про Будапештський меморандум і він (Трамп - ред.) чув мою позицію. Я вважаю, що так не можна було вчиняти ні з Україною, ні з Європою. Україна віддавала ядерну зброю. Я не претендую на те, що треба було віддавати, чи не треба. На мою думку, не треба, судячи з того, що на нас напали", - сказав президент.
На думку Зеленського, 30 років тому Україні треба було відмову від ядерного озброєння міняти на реальні гарантії безпеки. В той момент це був би вступ України до НАТО.
"Це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально так міняти... На Україну тоді впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Будапештський меморандум - це міжнародна угода, підписана 5 грудня 1994 року між Україною, США, Великою Британією та Росією. Тоді ці держави нібито надали Україні гарантії її територіальної цілісності, суверенітету та безпеки в обмін на відмову від ядерної зброї.
Нещодавно у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму, який став гірким досвідом для країни.
Детально про те, чому не спрацював меморандум та чи можна у зв'язку з цим відновити ядерний статус, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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