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"Обменяли ядерное оружие на войну". Зеленский вспомнил разговор с Трампом о Будапештском меморандуме

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация заставили Украину отказаться от ядерного оружия. Будапештский меморандум был не логичным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью для газеты Il Foglio.

Во время интервью Зеленский вспомнил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который касался Будапештского меморандума. А также о встрече в нормандском формате, которая состоялась в 2019 году.

В частности, Зеленский напомнил, что российский диктатор Владимир Путин не держит своего слова.

"Путин дает слово, а потом его не держит. Мы говорили о Будапештском меморандуме и он (Трамп - ред.) слышал мою позицию. Я считаю, что так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой. Украина отдавала ядерное оружие. Я не претендую на то, что надо было отдавать, или не надо. По моему мнению, не надо, судя по тому, что на нас напали", - сказал президент.

По мнению Зеленского, 30 лет назад Украине надо было отказ от ядерного вооружения менять на реальные гарантии безопасности. В тот момент это было бы вступление Украины в НАТО.

"Это было тупо, абсолютно тупо, нелогично и очень безответственно так менять... На Украину тогда влияли большие страны, большие экономики. Им было непросто отказать", - сказал Зеленский.

Будапештский меморандум

Напомним, Будапештский меморандум - это международное соглашение, подписанное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Великобританией и Россией. Тогда эти государства якобы предоставили Украине гарантии ее территориальной целостности, суверенитета и безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Недавно в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Киев отвергает любые альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума, который стал горьким опытом для страны.

Подробно о том, почему не сработал меморандум и можно ли в связи с этим восстановить ядерный статус, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийБудапештЯдерное оружие