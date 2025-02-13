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Обмінники знову підняли курс долара до 42 гривень

Україна, Четвер 13 лютого 2025 10:00
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Обмінники знову підняли курс долара до 42 гривень Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 13 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,00 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 43,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро - по 42,95 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,81-41,84 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7927 гривень за 1 долар (+0,1231 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,3557 гривень за 1 євро (+0,3443 грн).

Ситуація на ринку

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку досягав рівня 43 гривні в першій половині січня. Однак потім НБУ почав знижувати курс своїх інтервенцій на міжбанку, через що готівковий долар також подешевшав до 42 гривень до кінця місяця.

На початку лютого курс долара продовжував знижуватися. Готівковий курс опустився до 41,70 грн/долар. Цього тижня НБУ знову почав підвищувати курс на міжбанку, що призвело до зростання готівкового курсу.

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