Долар дорожчає третій день поспіль. НБУ різко підвищив курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7927 гривень за 1 долар (+0,1231 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,3557 гривень за 1 євро (+0,3443 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,82-41,85 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,90 гривень.

Коментар НБУ

Як зазначив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, наприкінці січня попит на валюту знизився, в результаті гривня зміцнилася, а обсяг чистого продажу валюти НБУ скоротився.

"НБУ має достатньо інструментів для збереження стійкої ситуації на валютному ринку й надалі", - додав він.