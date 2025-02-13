Обменники снова подняли курс доллара до 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 43,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 42,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,81-41,84 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 13 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7927 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн).

Официальный курс евро составит 43,3557 гривен за 1 евро (+0,3443 грн).

Ситуация на рынке

Напомним, курс доллара на наличном рынке достигал уровня 43 гривны в первой половине января. Однако затем НБУ начал снижать курс своих интервенций на межбанке, из-за чего наличный доллар также подешевел до 42 гривен к концу месяца.

В начале февраля курс доллара продолжал снижаться. Наличный курс опустился до 41,70 грн/доллар. На этой неделе НБУ снова начал повышать курс на межбанке, что привело к росту наличного курса.