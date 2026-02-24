Обмінники виставили "свіжий" курс валют на 24 лютого: скільки коштують долар та євро сьогодні

Скільки коштує валюта сьогодні та де кращий курс - в обмінниках чи банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар в обмінниках: Залишається стабільним. Валюту в середньому можна купити за 43,30 грн, як і напередодні.

Залишається стабільним. Валюту в середньому можна купити за 43,30 грн, як і напередодні. Долар у банках: Почав дорожчати. Курс продажу зріс на 5 копійок - до 43,55 грн.

Почав дорожчати. Курс продажу зріс на 5 копійок - до 43,55 грн. Євро в обмінниках: Трохи втратило в ціні. Вартість купівлі знизилась до 51,40 грн (-5 коп.).

Трохи втратило в ціні. Вартість купівлі знизилась до 51,40 грн (-5 коп.). Євро у банках: Демонструє зростання. Середній курс продажу піднявся одразу на 11 копійок - до 51,5 грн.

Демонструє зростання. Середній курс продажу піднявся одразу на 11 копійок - до 51,5 грн. Тенденція: Поки в обмінниках спостерігається штиль або невелике зниження, банки почали підіймати цінники на обидві валюти.

Курс валют в обмінниках

Портал Minfin наводить середній курс в обмінниках на 24 лютого. Долар сьогодні можна купити за 43,30 гривні, а здати по курсу 43,20 гривні. Така ж ціна на валюту трималась і вчора.

Щодо євро, то воно трохи впало в ціні. Сьогодні європейську валюту можна буде купити по курсу 51,40 (-5 коп) гривня, а здати, як і вчора, за 51,25 гривню.

Фото: курс валют на 24 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс в банках, за даними порталу Minfin, сьогодні трохи зріс для обох валют.

Так, долар в банках сьогодні в середньому можна купити за курсом 43,55 (+5 коп) гривні, а здати по 43,05 гривні.

Євро в банках в середньому сьогодні можна купити по 51,5 (+11 коп) гривні, а здати за курсом в 50,8 гривень.