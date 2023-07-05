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Обмінники виставили свіжий курс: скільки коштує долар в Україні

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Україна, Середа 05 липня 2023 10:55
Обмінники виставили свіжий курс: скільки коштує долар в Україні Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зниження на початку тижня. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 5 липня середній курс долара Україною становить 37,40 гривень, курс євро - 41,05 гривень за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 грн, євро по 40,35 грн.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 5 липня становить 39,8543 грн за євро (0,0000 грн).

Обмінники виставили свіжий курс: скільки коштує долар в Україні

Валютний ринок

Курс долара знижується в Україні з кінця лютого. На ринку спостерігається надлишок пропозиції валюти та знижений попит. За даними НБУ, у червні вперше з липня минулого року українці більше продали валюти, ніж купили. Різниця склала 17,8 млн. доларів. Проте загалом з початку року українці поповнили свої валютні резерви на 1,9 млрд доларів.

При цьому падіння курсу нижче за рівень офіційного 36,6 грн/долар навряд чи можливе.

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