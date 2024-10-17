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Обмінники виставили нові курси валют: скільки коштують долар та євро

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 17 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 45,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривні, євро по 44,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 17 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2256 грн за 1 долар (+0,0117 грн).

Курс євро становитиме 44,9132 гривень за 1 євро (-0,0100 грн).

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, причиною зростання попиту на валюту влітку 2024 стала ситуація на фронті .

"НБУ забезпечує стійкість ринку інструментом інтервенцій, тому ми це відчули на їхньому обсязі, на зростанні попиту і намагалися зрозуміти, що ж відбувається, що впливає та підживлює цю нервозність ринку", - розповів Пишний.

Глава НБУ повідомив, що потім ринок стабілізувався, зокрема завдяки діям Національного банку.

"Наразі ситуація на ринку стійка, присутність Національного банку ефективна, керована гнучкість як інструмент працює", - додав він.

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