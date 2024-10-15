Голова НБУ розповів, як ситуація на фронті впливає на курс долара

Курсові коливання мають чималу психологічну складову, і ситуація на фронті впливає на курс. Якщо на початку війни реакція готівкового курсу на обстріли була відчутною, то наразі цього вже досить тривалий час не спостерігається.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Ми не бачимо наразі негативного впливу обстрілів на курс. Однак, якщо говорити про ситуацію на фронті, то, безумовно, вона впливає на психологічний стан кожного, а, відповідно, й на фінансові ринки, і на економіку, і на очікування", - сказав він.

За його словами, ці тривожність і напруженість насправді накопичуються і шукають свого виходу.

"Подібні впливи ми бачили в липні цього року, коли курсова волатильність почала зростати. НБУ забезпечує стійкість ринку інструментом інтервенцій, тому ми це відчули на їхньому обсязі, на зростанні попиту та намагалися зрозуміти, що ж насправді відбувається, що впливає і підживлює оцю нервовість ринку",- розповів Пишний.

Голова НБУ повідомив, що потім ринок стабілізувався, в тому числі завдяки діям Національного банку.

"Зараз ситуація на ринку стійка, присутність Національного банку ефективна, керована гнучкість як інструмент працює", - додав він.