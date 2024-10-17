Обменники выставили новые курсы валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на утро 17 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 45,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 17 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2256 гривен за 1 доллар (+0,0117 грн).

Курс евро составит 44,9132 гривен за 1 евро (-0,0100 грн).