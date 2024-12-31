ua en ru
Вт, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Обмінники підняли курс долара перед Новим роком до максимуму

Україна, Вівторок 31 грудня 2024 10:08
UA EN RU
Обмінники підняли курс долара перед Новим роком до максимуму Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Долар дорожчає слідом за стрибком на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 42,50 гривень, курс євро не змінився - 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,00 гривень, євро по 43,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. В останній день року долар оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 гривень за 1 долар (+0,0987 грн).

Попередній максимум був 24 грудня - 41,9910 грн/долар.

За весь рік курс зріс на 4 гривні (на 10,7%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро становитиме 43,9266 гривень за 1 євро (+0,1787 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне