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Обменники подняли курс доллара перед Новым годом до максимума

Украина, Вторник 31 декабря 2024 10:08
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Обменники подняли курс доллара перед Новым годом до максимума Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Доллар дорожает вслед за скачком на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 42,50 гривен, курс евро не изменился - 44,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,00 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,06-42,09 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. В последний день года доллар обновил исторический максимум.

Официальный курс на 31 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 42,039 гривен за 1 доллар (+0,0987 грн).

Предыдущий максимум был 24 декабря - 41,9910 грн/доллар.

За весь год курс вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Официальный курс евро составит 43,9266 гривен за 1 евро (+0,1787 грн).

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