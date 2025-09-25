ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Обмінники підняли курс долара і опустили курс євро

Україна, Четвер 25 вересня 2025 10:00
UA EN RU
Обмінники підняли курс долара і опустили курс євро Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,05 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 48,05 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,45-41,48 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 25 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4105 гривень за 1 долар (+0,0325 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,6573 гривень за 1 євро (-0,1439 грн).

Прогноз ЄБРР

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.

У звіті зазначається, що Україна зуміла зберегти макроекономічну стабільність навіть в умовах війни.

"Економічні перспективи України є вкрай невизначеними і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної підтримки", - йдеться в документі.

Як зазначає ЄБРР, Національний банк України зберігає облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, стримуючи інфляцію і підтримуючи стабільність курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"