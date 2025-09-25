Обмінники підняли курс долара і опустили курс євро

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 вересня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 49,05 гривень. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 48,05 гривень. На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,45-41,48 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня. Офіційний курс Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні. Офіційний курс на 25 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4105 гривень за 1 долар (+0,0325 грн). Офіційний курс євро становитиме 48,6573 гривень за 1 євро (-0,1439 грн).