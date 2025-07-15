Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Станом на ранок 15 липня середній курс продажу долара зріс на 5 копійок до 42,00 гривень, курс євро не змінився - 49,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,25 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,78-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8355 гривень за 1 долар (+0,0513 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,8973 гривень за 1 євро (+0,0557 грн).