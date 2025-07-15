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Обменники подняли курс доллара до 42 гривен

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро не изменился - 49,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 15 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8355 гривен за 1 доллар (+0,0513 грн).

Официальный курс евро составит 48,8973 гривен за 1 евро (+0,0557 грн).

 

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ, очевидно, чувствует себя комфортно с текущим курсом гривны к доллару США и объемом интервенций.

По их прогнозу, НБУ в ближайшее время будет сохранять его неподалеку от уровня 41,8 грн/доллар.

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