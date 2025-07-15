Обменники подняли курс доллара до 42 гривен

По состоянию на утро 15 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 42,00 гривен, курс евро не изменился - 49,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 48,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,78-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 15 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8355 гривен за 1 доллар (+0,0513 грн).

Официальный курс евро составит 48,8973 гривен за 1 евро (+0,0557 грн).