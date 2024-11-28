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Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зріс до 42 гривень. Готівковий долар дорожчає за стрибком офіційного курсу НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 28 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 44,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривні, євро по 43,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,63-41,65 грн/долар (купівля-продаж) без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар оновив історичний максимум другий день поспіль.

Офіційний курс на 28 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6010 грн за 1 долар (+0,0975 грн).

Попередній максимум було зафіксовано 27 листопада - 41,5035 грн/долар.

З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,8017 гривень за 1 євро (+0,1193 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, зростання курсу долара в останні дні зумовлене бажанням НБУ вивести курс із вузького діапазону, в якому він залишався в останні чотири місяці, додає.

За його словами, поки що складно прогнозувати, чи наважиться Нацбанк ще більше підняти курс долара до кінця року, але ймовірність цього дуже велика.

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