Обмінники підняли курс долара до 42 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України зріс до 42 гривень. Готівковий долар дорожчає за стрибком офіційного курсу НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 28 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 44,40 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривні, євро по 43,70 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,63-41,65 грн/долар (купівля-продаж) без змін порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар оновив історичний максимум другий день поспіль.
Офіційний курс на 28 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6010 грн за 1 долар (+0,0975 грн).
Попередній максимум було зафіксовано 27 листопада - 41,5035 грн/долар.
З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).
Офіційний курс євро становитиме 43,8017 гривень за 1 євро (+0,1193 грн).
Як зазначив у коментарі РБК-Україна, Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, зростання курсу долара в останні дні зумовлене бажанням НБУ вивести курс із вузького діапазону, в якому він залишався в останні чотири місяці, додає.
За його словами, поки що складно прогнозувати, чи наважиться Нацбанк ще більше підняти курс долара до кінця року, але ймовірність цього дуже велика.