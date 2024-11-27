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Долар другий день поспіль б'є рекорди: НБУ підвищив офіційний курс до максимуму

Україна, Середа 27 листопада 2024 15:36
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Долар другий день поспіль б'є рекорди: НБУ підвищив офіційний курс до максимуму Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає п'ятий день поспіль і знову поновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6010 грн за 1 долар (+0,0975 грн).

Долар другий день поспіль б'є рекорди: НБУ підвищив офіційний курс до максимуму

bank.gov.ua

Попередній максимум було зафіксовано 27 листопада – 41,5035 грн/долар.

З початку року курс зріс на 9,5% (з 37,9824 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,8017 гривень за 1 євро (+0,1193 грн).

Долар другий день поспіль б'є рекорди: НБУ підвищив офіційний курс до максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 6 копійок до 41,63-41,65 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар другий день поспіль б'є рекорди: НБУ підвищив офіційний курс до максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,85 гривні.

Ситуація на ринку

Як зазначають аналітики компанії ICU, ключовий тиск на валютний ринок чинить підвищений попит на валюту в роздрібному сегменті.

"Ми очікуємо, що НБУ може поступово послаблювати курс гривні до кінця року, принаймні до 42 грн/долар", - прогнозують аналітики.

Курс долара за наступні 12 місяців зросте приблизно на 10%. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.

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