Обмінники підняли курс долара

Станом на ранок 26 листопада середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 коп. до 41,75 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 44,00 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 43,30 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,52 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль і наблизився до історичного максимуму, зафіксованого 22 липня (41,49 грн/долар).

Офіційний курс на 26 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4387 грн за 1 долар (+0,1194 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,4733 гривень за 1 євро (+0,4806 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Протягом 25-29 листопада на валютному ринку України очікуються незначні валютні зміни як у бік зростання, так і у бік зниження курсових показників. За його словами, долар може подорожчати до 41,5–41,6 гривень.