Долар може подорожчати: банкір дав прогноз на кінець листопада

Протягом 25-29 листопада на валютному ринку України очікуються незначні валютні зміни як у бік зростання, так і в бік зменшення курсових показників. У підсумку долар може подорожчати до 41,5-41,6 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Банкір нагадав про активний сезон знижок, що значно збільшує кількість продавців валюти на готівковому ринку. Тому можна розраховувати на врівноваження попиту та пропозиції саме завдяки продавцям валюти.

Водночас період сплати податків може позначитися на активності експортерів на міжбанку: тобто пропозиція валюти може зменшитися.

"Ми не виключаємо, що загальна тенденція до поступового, але надто повільного зростання курсів триватиме до кінця листопада. І 1 грудня порівняно з 1 листопада курс долара зросте максимально на 0,8-1%, а офіційний курс на початок грудня буде встановлений на рівні 41,5-41,6 грн/долар", - зазначив Лєсовий.

Прогноз курсу

Банкір очікує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,2-41,7 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,8 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, листопад завершиться досить помірними валютними змінами - на ринку збережеться відносний баланс між попитом і пропозицією, а поточні валютні коливання не становитимуть загрози різких курсових змін", - констатував Лєсовий.