Обменники подняли курс доллара

По состоянию на утро 26 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 44,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 43,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,48-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд и приблизился к историческому максимуму, зафиксированному 22 июля (41,49 грн/доллар).

Официальный курс на 26 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4387 гривен за 1 доллар (+0,1194 грн).

Официальный курс евро составит 43,4733 гривен за 1 евро (+0,4806 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

На протяжении 25-29 ноября на валютном рынке Украины ожидаются незначительные валютные изменения как в сторону роста, так и в сторону снижения курсовых показателей. По его словам, доллар может подорожать до 41,5-41,6 гривен.