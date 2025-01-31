Обмінники опустили курс долара до 42 гривень

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 31 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 42,00 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 44,05 гривень. За січень долар подешевшав на 50 копійок, євро - на 35 копійок.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 43,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,76-41,81 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 31 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8242 гривень за 1 долар (-0,1052 грн).

За січень курс долара знизився на 19 копійок (порівняно з 42,03 грн/долар на 31 грудня 2024 року).

Офіційний курс євро становитиме 43,5097 гривень за 1 євро (-0,1095 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ринок очікує, що курсова ситуація в лютому 2025 року буде значно м'якшою, ніж це було в січні.

За його прогнозом, наприкінці наступного місяця офіційний курс може перебувати в межах 42-42,4 грн/долар.