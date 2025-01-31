Обменники опустили курс доллара до 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 31 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 42,00 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 44,05 гривен. За январь доллар подешевел на 50 копеек, евро на - 35 копеек.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 43,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,81 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Официальный курс на 31 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,8242 гривен за 1 доллар (-0,1052 грн).

За январь курс доллара снизился на 19 копеек (по сравнению с 42,03 грн/доллар на 31 декабря 2024 года).

Официальный курс евро составит 43,5097 гривен за 1 евро (-0,1095 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рынок ожидает, что курсовая ситуация в феврале 2025 года будет значительно мягче, чем это было в январе.

По его прогнозу, в конце следующего месяца официальный курс может находиться в пределах 42-42,4 грн/доллар.