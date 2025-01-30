Яким буде курс долара в лютому: прогноз банкіра

Ринок очікує, що курсова ситуація у лютому 2025 році буде значно м’якшою, ніж це було у січні. Наприкінці наступного місяця офіційний курс може перебувати в межах 42-42,4 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Тобто, основні курсові рекорди та стрімкість змін, принаймні у першому кварталі, вже сталися", - сказав він.

Водночас, як зазначив банкір, є низка важливих чинників, що прямо та опосередковано можуть позначитися на валютному ринку. Насамперед це стратегія регулятора, роль якого на міжбанку залишатиметься значущою, адже завдяки своєчасним валютним інтервенціям можна загасити надлишок попиту та врівноважити його з пропозицією.

Крім того, за його словами, набуде досить значного впливу зовнішньополітичний чинник (головним чином під впливом діяльності нового очільника США). Адже від позиції/рішучих дій іноземних партнерів залежить обсяг отримуваної фінансової, воєнно-технічної допомоги, а також позиція України в можливих переговорах про припинення бойових дій.

Банкір нагадав про внутрішньоекономічні фактори (рівень споживчих цін, розвиток стратегічних галузей економіки тощо), а також про перебіг бойових дій та протидію ворогу.

"І насамкінець не варто оминути чинник суспільних настроїв, адже, наприклад, ситуація на готівковому ринку прямо залежатиме від активності громадян", - додав він.

Як зазначив Лєсовий, згідно з лайтовим, але досить реалістичним сценарієм, наприкінці місяця офіційний курс може перебувати в межах 42-42,4 грн/долар.

Очікується, що ринку навряд чи загрожуватимуть курсові катаклізми, а будь-як поточні зміни залишатимуться в межах системи, утвореної внаслідок дії режиму керованої гнучкості. Інакше кажучи, будь-які зміни будуть повільними та різновекторними: можливе зростання та зниження відбуватимуться, як і протягом останніх 2 років, впереміж", - констатував банкір.