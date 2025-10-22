ua en ru
Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Україна, Середа 22 жовтня 2025 10:20
UA EN RU
Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 жовтня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,95 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,95 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 21 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7565 гривень за 1 долар (+0,0257 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,663 гривень за 1 євро (-0,0994 грн).

Прогноз курсу

За прогнозами, курс долара буде поступово підвищуватися. Однак протягом найближчого року він навряд чи перевищить рівень у 45 гривень.

