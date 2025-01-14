Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Станом на ранок 14 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 43,05 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 44,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 42,50 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,33-42,39 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після шести днів зростання, коли він безперервно оновлював максимуми.

Офіційний курс на 14 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2692 гривень за 1 долар (-0,0149 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,1273 гривень за 1 євро (-0,4465 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, попит на валюту на початку січня хоч і зменшився порівняно з груднем, але все ще залишається більшим, ніж у середньому протягом минулого року. Подібний підвищений попит спостерігався і на початку минулого року, проте вже наприкінці січня 2024 року курс гривні навіть зміцнився.

"На нашу думку, найближчим часом НБУ дозволятиме курсу гривні коливатися недалеко від поточного рівня, поступово зменшуючи тиск на курс за рахунок підвищених інтервенцій", - йдеться в щотижневому огляді компанії.

Стабілізація курсу сприятиме збільшенню пропозиції валюти на ринку від експортерів і зменшенню потреби в інтервенціях НБУ.

"Тож ми очікуємо подорожчання долара в січні не вище 42,5 гривень. Загальна тенденція до послаблення гривні невеликими кроками зберігатиметься протягом року, ми очікуємо курс орієнтовно на рівні 46 грн/долар на кінець цього року", - зазначається в огляді.