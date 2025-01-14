Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на утро 14 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 43,05 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 42,50 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 42,33-42,39 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста, когда он непрерывно обновлял максимумы.

Официальный курс на 14 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2692 гривен за 1 доллар (-0,0149 грн).

Официальный курс евро составит 43,1273 гривен за 1 евро (-0,4465 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики компании ICU, спрос на валюту в начале января хоть и уменьшился по сравнению с декабрем, но все еще остается больше, чем в среднем в течение прошлого года. Подобный повышенный спрос наблюдался и в начале прошлого года, однако уже в конце января 2024 года курс гривны даже укрепился.

"По нашему мнению, в ближайшее время НБУ будет позволять курсу гривны колебаться недалеко от текущего уровня, постепенно уменьшая давление на курс за счет повышенных интервенций", - говорится в еженедельном обзоре компании.

Стабилизация курса будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ.

"Так что мы ожидаем подорожание доллара в январе не выше 42,5 гривен. Общая тенденция к ослаблению гривны небольшими шагами будет сохраняться в течение года, мы ожидаем курс ориентировочно на уровне 46 грн/доллар на конец этого года", - отмечается в обзоре.