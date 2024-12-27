Обмінники оновили курси валют: скільки коштують долар і євро

Станом на ранок 27 грудня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 42,20 гривень, курс євро також стабільний - 44,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,70 гривень, євро по 43,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,85-41,88 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс на 27 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8447 гривень за 1 долар (-0,0176 грн).

Офіційний курс євро складе 43,5122 гривень за 1 євро (-0,0037 грн).

Прогноз курсу

Курс долара за 2024 рік зріс на 10%. Аналітики очікують повільної девальвації протягом 2025 року. Зокрема, керівник департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталій Ваврищук прогнозує зростання курсу долара наступного року на 5-10%.