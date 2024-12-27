Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

о состоянию на утро 27 декабря средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 42,20 гривен, курс евро также стабилен - 44,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,70 гривен, евро по 43,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,85-41,88 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 27 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,8447 гривен за 1 доллар (-0,0176 грн).

Официальный курс евро составит 43,5122 гривен за 1 евро (-0,0037 грн).

Прогноз курса

Курс доллара за 2024 год вырос на 10%. Аналитики ожидают медленной девальвации в течение 2025 года. В частности, руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук прогнозирует рост курса доллара в следующем году на 5-10%.