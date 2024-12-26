НБУ знижує курс долара третій день поспіль після максимуму

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 27 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8447 гривень за 1 долар (-0,0176 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,5122 гривень за 1 євро (-0,0037 грн).

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На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,83-41,87 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 42,20 гривень.

Прогноз курсу

Керівник департаменту макроекономічних досліджень компанії ICU Віталій Ваврищук прогнозує, що девальвація наступного року буде порівнянна з темпами 2024 року.

Як зазначив інвестбанкір, Національний банк обере підхід, за якого відбуватиметься така дуже повільна, керована, контрольована девальвація гривні.

"Я б оцінював темп девальвації протягом 2025 року десь у діапазоні від 5 до 10%", - сказав він.

На його переконання, не варто очікувати різкої девальвації, не варто очікувати різких перепадів курсу гривні чи то до долара, чи то до євро, чи то до інших світових валют.