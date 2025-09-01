Обмінники оновили курси: скільки коштує валюта в перший день осені

Ситуація на ринку

За даними НБУ, структурний дефіцит валюти в серпні скоротився після трьох місяців зростання.

НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,7 млрд доларів. На 21,5% менше, ніж у липні (3,4 млрд доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 23,7 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.