Курс долара Економіка Авто Tech

Обмінники оновили курси: скільки коштує валюта в перший день осені

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України в перший день осені не змінився. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 вересня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 1 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3203 гривень за 1 долар (+0,0601 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,196 гривень за 1 євро (+0,0619 грн).

 

 

Ситуація на ринку

За даними НБУ, структурний дефіцит валюти в серпні скоротився після трьох місяців зростання.

НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,7 млрд доларів. На 21,5% менше, ніж у липні (3,4 млрд доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 23,7 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

