Обмінники оновили курси: долар упав нижче 42 гривень, євро наблизився до 49

Курс євро-долар

Долар подешевшав до світових валют. Це сталося після оголошеного перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Інвестори активно продавали долар після цієї новини, після того як вкладали кошти в цю безпечну валюту протягом 12 днів війни.

Євро залишається біля максимуму з жовтня 2021 року на рівні близько 1,1621 долара.

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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