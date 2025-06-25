Обменники обновили курсы: доллар упал ниже 42 гривен, евро приблизился к 49

По состоянию на утро 25 июня средний курс продажи доллара упал на 15 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.

Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,7924 гривен за 1 доллар (-0,0778 грн).

Официальный курс евро составит 48,5084 гривен за 1 евро (+0,4875 грн). Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 48,2006.