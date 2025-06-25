Долар падає, євро на рекордних рівнях через перемир'я між Іраном та Ізраїлем

Крихке перемир'я між Ізраїлем та Іраном викликало оптимізм інвесторів і зниження долара. Новини про припинення вогню розігнали попит на ризиковані активи і зміцнили валюти, чутливі до ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ринки раділи, а індекс світових акцій досяг рекордно високого рівня за одну ніч після того, як між Іраном та Ізраїлем набула чинності хитка угода про припинення вогню.

Дві країни дали зрозуміти, що повітряна війна між ними закінчилася, принаймні на цей момент, після того, як президент США Дональд Трамп публічно відчитав їх за порушення оголошеного ним припинення вогню.

Інвестори активно продавали долар після цієї новини, після того як вкладали кошти в цю безпечну валюту протягом 12 днів війни між Ізраїлем та Іраном. Під час війни США також атакували іранські об'єкти зі збагачення урану.

Рухи основних валют

Євро залишається біля максимуму з жовтня 2021 року на рівні близько 1,1621 долара. Швейцарський франк, що досяг напередодні 10,5-річного максимуму, стабілізувався на рівні 1,2430 долара. Фунт стерлінгів трохи знизився до 1,3615 долара, але залишився близько до піку попередньої сесії.

Австралійський долар піднявся і торгувався близько 0,6492 долара, відображаючи бажання ризику. Новозеландський долар зміцнився до близько 0,6015 долара. Ієна стабілізувалася на рівні близько 144,96 за долар після зростання попиту на безпечні активи в період ескалації.

Обережність інвесторів

Незважаючи на оголошене перемир'я, ринок зберігає настороженість. Глава міжнародної та стійкої економіки Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо зазначив, що ризики залишаються, і конфлікт може знову вплинути на ціни на сировину та валюти.

Інвестори поки що вітають короткочасний перепочинок, але готові до можливого відновлення напруженості.

Динаміка доларових курсів поєднує вплив геополітики та монетарних факторів. Новина про перемир'я тимчасово відволікає увагу від ризиків, але наступні дані та можлива ескалація можуть швидко змінити баланс попиту на валюти.

Нафта трохи зросла після обвалу 24 червня після перемир'я. Ф'ючерси на марку Brent перебувають на рівні 68 доларів за барель, що близько до рівня до війни Ізраїлю та Ірану.