Обмінники оновили курси: долар упав нижче 42 гривень, євро наблизився до 49
Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватися. Єдина європейська валюта зросла до максимальних рівнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 25 червня середній курс продажу долара впав на 15 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,90 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,90 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,5084 гривень за 1 євро (+0,4875 грн). Попередній історичний максим було зафіксовано 23 червня - 48,2006.
Курс євро-долар
Долар подешевшав до світових валют. Це сталося після оголошеного перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Інвестори активно продавали долар після цієї новини, після того як вкладали кошти в цю безпечну валюту протягом 12 днів війни.
Євро залишається біля максимуму з жовтня 2021 року на рівні близько 1,1621 долара.
В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.
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