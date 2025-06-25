Обмінники оновили курси: долар упав нижче 42 гривень, євро наблизився до 49

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 25 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7924 гривень за 1 долар (-0,0778 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 47,90 гривень.

Станом на ранок 25 червня середній курс продажу долара впав на 15 копійок до 41,95 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,90 гривень.

Курс євро-долар

Долар подешевшав до світових валют. Це сталося після оголошеного перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Інвестори активно продавали долар після цієї новини, після того як вкладали кошти в цю безпечну валюту протягом 12 днів війни.

Євро залишається біля максимуму з жовтня 2021 року на рівні близько 1,1621 долара.

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.