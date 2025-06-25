Обменники обновили курсы: доллар упал ниже 42 гривен, евро приблизился к 49
Курс доллара в обменных пунктах Украины начал снижаться. Единая европейская валюта выросла до максимальных уровней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 25 июня средний курс продажи доллара упал на 15 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,90 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,90 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро обновил исторический максимум.
Официальный курс на 25 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,7924 гривен за 1 доллар (-0,0778 грн).
Официальный курс евро составит 48,5084 гривен за 1 евро (+0,4875 грн). Предыдущий исторический максим был зафиксирован 23 июня - 48,2006.
Курс евро-доллар
Доллар подешевел к мировым валютам. Это произошло после объявленного перемирия между Израилем и Ираном. Инвесторы активно продавали доллар после этой новости, после того как вкладывали средства в эту безопасную валюту в течение 12 дней войны.
Евро остается около максимума с октября 2021 года на уровне около 1,1621 доллара.
В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.
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