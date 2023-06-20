Обмінники оновили курс: скільки коштують долар та євро в Україні

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта також є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 червня середній курс долара Україною становить 37,35 гривень. Курс євро - 40,90 гривень за євро. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,85 гривні, євро по 40,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксований у липні 2022 року та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 20 червня становить 39,9384 гривні за євро (-0,1426 гривні).

Проблема "зношених" доларів

Фінансовий комітет Верховної ради знову заслухає керівництво НБУ щодо проблеми комісій банків та обмінних пунктів при прийомі нібито "зношених" доларових купюр. Як заявив голова комітету Данило Гетманцев, проблему досі не вирішено.

Як зазначив Гетманцев, "очевидно вжитих Нацбанком заходів недостатньо, а люди чекають від нього вирішення проблеми, а не демонстрації процесу".

Раніше НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, які вилучено іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може прийматися при прийомі банкнот, які отримали при зверненні одну або декілька ознак ушкодження. Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених раніше. Також банки мають приймати купюри з незначними збитками.