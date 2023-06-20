Обменники обновили курс: сколько стоят доллар и евро в Украине

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня не изменился. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 июня средний курс доллара по Украине составляет 37,35 гривен. Курс евро - 40,90 гривен за евро. В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 40,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован в июле 2022 года и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 20 июня составляет 39,9384 гривен за евро (-0,1426 гривен).

Проблема "изношенных" долларов

Финансовый комитет Верховной рады снова заслушает руководство НБУ по проблеме комиссий банков и обменных пунктов при приеме якобы "изношенных" долларовых купюр. Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, проблема до сих пор не решена.

Как отметил Гетманцев, "очевидно принятых Нацбанком мер недостаточно, а люди ждут от него решения проблемы, а не демонстрации процесса".

Ранее НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.

Дополнительная комиссия может приниматься при приеме банкнот, получивших при обращении один или несколько признаков повреждения. Не может быть никаких ограничений в отношении долларов США серии 1996 года и выпущенных ранее. Также банки должны принимать купюры с незначительными ущербами.