Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Станом на ранок 6 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,36 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,61-41,64 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 6 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6845 гривень за 1 долар (-0,1056 грн). Це мінімальний рівень з 30 червня (41,6409 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,0914 гривень за 1 євро (-0,2556 грн).