Обменные пункты снизили курсы доллара и евро

По состоянию на утро 6 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,36 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,61-41,64 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 6 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,6845 гривен за 1 доллар (-0,1056 грн). Это минимальный уровень с 30 июня (41,6409 гривен).

Официальный курс евро составит 48,0914 гривен за 1 евро (-0,2556 грн).