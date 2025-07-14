Обмінні пункти знизили курси долара та євро

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, цього тижня головна інтрига на валютному ринку полягатиме в курсових змінах євро. Долар в Україні залишатиметься стабільним.

За оцінками банкіра, основні коливання курсу євро відбуватимуться в діапазоні 48,5-49,5 грн, проте цілком можливі нові тимчасові сплески курсу євро за 49,5 грн, проте з обов'язковим поверненням до попереднього коридору.

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