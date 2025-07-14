Обменные пункты снизили курсы доллара и евро

По состоянию на утро 14 июля средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 49,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,76-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта упала ниже уровня 49 гривен.

Официальный курс на 14 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7842 гривен за 1 доллар (-0,0390 грн).

Официальный курс евро составит 48,8416 гривен за 1 евро (-0,1334 грн).