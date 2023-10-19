Обмінні пункти виставили нові курси валют: скільки коштує долар

Курс долара в обмінних пунктах України є стабільним. Єдина європейська валюта трохи подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 19 жовтня середній курс долара в Україні не змінився - 38,15 гривні, курс євро впав на 5 копійок до 40,50 гривні.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,80 гривні.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,60-36,62 (купівля-продаж) та не змінився порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знову підвищив офіційний курс долара . Курс повернувся до рівня, який був до переходу в режим керованої гнучкості.
Офіційний курс гривні до долара на 19 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5616 гривень за 1 долар (+0,1109 грн).
Курс євро становитиме 38,609 гривень за 1 євро (+0,0587 грн).
Банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та громадяни прогнозують, що курс протягом наступних 12 місяців буде на рівні 40 гривень за долар або вище.
Зокрема, банкіри погіршили прогноз і в жовтні 2023 року чекають на курс на рівні 41,16 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,54 грн/долар.