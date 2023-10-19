Обменные пункты выставили новые курсы валют: сколько стоит доллар

По состоянию на утро 19 октября средний курс доллара в Украине не изменился - 38,15 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 39,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,60-36,62 (покупка-продажа) и не изменился по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил официальный курс доллара. Курс вернулся на уровень, который был до перехода в режим управляемой гибкости.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5616 гривен за 1 доллар (+0,1109 грн).

Курс евро составит 38,609 гривен за 1 евро (+0,0587 грн).

Прогноз курса

Банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и граждане прогнозируют, что курс в течение следующих 12 месяцев будет на уровне 40 гривен за доллар или выше.

В частности, банкиры ухудшили прогноз и в октябре 2023 года ждут курс на уровне 41,16 грн/доллар. В июле они ожидали курс 40,54 грн/доллар.