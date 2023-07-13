Обмінні пункти оновили курси валют: скільки коштують євро та долар

Станом на ранок 13 липня середній курс долара по Україні становить 37,40 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,75 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 13 липня становить 40,2803 гривні за євро (+0,1133 гривні).

Ситуація на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів. Це призвело до того, що НБУ скоротив продаж доларів із резервів до 472 млн доларів (порівняно з 520 млн доларів тижнем раніше).

У першому півріччі 2023 року чистий продаж іноземної валюти Національним банком склав 12,3 млрд доларів, що відповідає близько 2 млрд доларів на місяць.

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.